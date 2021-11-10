ABD'de 1 haftada 5-11 yaş aralığındaki yaklaşık 900 bin çocuk Kovid-19 aşısı oldu - Haberler
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ABD'de 1 haftada 5-11 yaş aralığındaki yaklaşık 900 bin çocuk Kovid-19 aşısı oldu

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD'de 1 haftada 5-11 yaş aralığındaki yaklaşık 900 bin çocuk Kovid-19 aşısı oldu

ABD'de 5-11 yaş grubu için Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısının kullanılmasına onay verilmesinin ardından ilk 1 haftada bu yaş aralığında yaklaşık 900 bin çocuğun aşı olduğu açıklandı.

ABD'de 5-11 yaş grubu için Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısının kullanılmasına onay verilmesinin ardından ilk 1 haftada bu yaş aralığında yaklaşık 900 bin çocuğun aşı olduğu açıklandı.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Koordinatörü Jeff Zients, günlük basın toplantısında, 2 Kasım'da ABD Hastalık Kontrol Merkezinin onay vermesinin ardından ilk 1 haftada yaklaşık 900 bin çocuğun aşı olduğu ve randevu alıp aşı gününün gelmesini bekleyen yaklaşık 700 bin çocuk bulunduğu bilgisini paylaştı.

ABD'de 5-11 yaş aralığında yaklaşık 28 milyon çocuk bulunuyor.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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