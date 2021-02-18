ABD'de 1.9 trilyon dolarlık paket önümüzdeki hafta çıkabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de 1.9 trilyon dolarlık paket önümüzdeki hafta çıkabilir

18.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:41
ABD'de 1.9 trilyon dolarlık paket önümüzdeki hafta çıkabilir

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin, ABD Kongresi'nde önümüzdeki hafta onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin, ABD Kongresi'nde önümüzdeki hafta onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Haber portali Punchbowl News'un "konuya yakın kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, yaygın bir yardım programı içeren paket değişiklik yapılmaksızın onaylanacak.

Buna karşın pakete ilişkin haberlerde, ABD Kongresi'nde, paketin büyüklüğünün 1.9 trilyon doların hafif üzerine çıktığı belirtilen tartışmaların sürdüğüne dikkat çekiliyor. Bununla birlikte, Demokratlar paketin geçmesine ilişkin iyimserliklerini koruyorlar ve tüm sorunlar zamanında çözümleneceğine inanıyorlar.Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, daha önce yaptığı açıklamada, Biden'ın 15 dolarlık asgari ücret teklifinin mevzuata konulmayabileceğinin farkında olduğunu söylemişti.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Oğuzhan Koç Hande Erçel Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Cenk Tosun Deniz Türüç Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de 1.9 trilyon dolarlık paket önümüzdeki hafta çıkabilir - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 16:43:17. #1.15#
title