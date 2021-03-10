ABD'de 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi
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ABD'de 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi

10.03.2021 22:31 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:37
ABD'de 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirmek istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirmek istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

Senato'da hafta sonu kabul edilmesinin ardından üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle nihai oylama için tekrar Temsilciler Meclisi'ne gönderilen tasarı, 211'e karşı 220 oyla kabul edildi.

Cumhuriyetçi vekillerin desteğini almayan tasarı, yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulmak üzere Beyaz Saray'a gönderildi.

Senato'da hafta sonu onaylanmıştı

ABD'de uzun süredir en önemli gündem maddelerinden biri olan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, 27 Şubat'ta Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

Uzun süren görüşmelerin ardından 6 Mart'ta ise Senato tarafından onaylanan tasarı, daha önce devreye sokulan ve "uzlaşma" olarak adlandırılan yasal bir düzenlemeyle Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirilmişti.

Tasarı, üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle nihai oylama için yeniden Temsilciler Meclisi'ne gönderilmişti.

1400 dolarlık doğrudan nakit yardımı sağlanacak

Biden yönetiminin Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı üzerinde çalıştığı en büyük paket olarak nitelendirilen tasarıda, doğrudan nakit yardımının yanı sıra işsizlik yardımları, eyalet ve yerel yönetimlerin desteklenmesi ve aşı dağıtımına yönelik düzenlemeler yer alıyor.

Ekonomik destek paketi kapsamında, yılda 75 bin dolardan az kazanan bireylere 1400 dolarlık doğrudan nakit yardımı sağlanması öngörülüyor.

Paketle 14 Mart'ta süresi dolacak işsizlik yardımlarının süresi 6 Eylül'e kadar uzatılırken, haftalık 300 dolarlık işsizlik yardımı sağlanması planlanıyor.

Eyalet ve yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı pakette, aşı dağıtımı, Kovid-19 testi, kira yardımı ve okullar için de finansman desteği yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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