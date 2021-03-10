ABD'de 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 destek paketi Temsilciler Meclisi'nde onaylandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık Covid-19 yardım paketi, Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 211'e karşı 220 oyla kabul edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 mali destek paketi, Senato'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında uzun süredir tartışılıyordu. Cumhuriyetçilerin karşı çıkmasına rağmen oylamada bulunmayan 1 Cumhuriyetçi senatörün oy kullanamaması nedeniyle destek paketi, 6 Mart'ta Senato'da yapılan oylamada 49'a karşı 50 oyla onaylanmıştı.

27 Şubat'ta Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen destek paketi, üzerinde yapılan değişikler nedeni ile Senato'nun onayının ardından yeniden Temsilciler Meclisi'ne gönderilmişti. Meclis'te yapılan oylamada paket 211'e karşı 220 oyla yeniden kabul edilerek, Biden'ın imzalaması için Beyaz Saray'a gönderildi.

Biden, destek paketini cuma günü imzalayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki günlük basın toplantısından yaptığı açıklamada, Biden'ın destek paketini cuma günü imzalayacağını ifade etti.

Bir sefere mahsus bin 400 dolarlık çek verilecek

Söz konusu yardım paketi ile yılda 75 bin dolardan az kazanan Amerikalılara bir sefere mahsus bin 400 dolarlık çek gönderilecek, 4 Mart'ta süresi dolacak olan işsizlik yardımlarının süresi 6 Eylül'e kadar uzatılacak ve haftalık 300 dolar olan federal işsizlik yardımı devam edecek.

Yardım paketi ayrıca, korona virüs aşılarının dağıtımından eğitime, eyaletlerden şehirlere kadar salgından etkilenen tüm kurumlara yardımı da içeriyor. Paketin içinde direkt verilecek maddi yardımların yanı sıra "ABD Kurtarma Planı" olarak adlandırılan ve ABD'de fakirlikle savaşma noktasında etkili olması beklenen değişikliler de yer alıyor. Paket, düşük gelirli ailelere vergi indirimi, kira ve gıda yardımında artışları içeriyor.

Paket ile eyalet ve yerel yönetimler için 350 milyar dolar, Covid-19 aşısı üretim ve dağıtımına yaklaşık 20 milyar dolar ve test ve temas takibi için yaklaşık 50 milyar dolar fon sağlayacak. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı