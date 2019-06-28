ABD Dahil 5 Ülkenin Desteğini Alan Hacker Grubu, Yandex'e Saldırdı

Geçen yılın sonbaharında Yandex'e yapılan saldırının adı "Five Eyes" olan bir grup tarafından gerçekleştirilmiş olduğu düşünülüyor. Grubun; ABD, İngiltere, Avusturalya, Yeni Zelanda ve Kanada'dan destek aldığı belirtiliyor.

Reuters'ın haberine göre istihbarat teşkilatlarında çalışan bilgisayar korsanları, "Rusya'nın Google'ı" olarak anılan Yandex'e saldırdı. Bilgisayar korsanları, rapora göre Yandex'in kullanıcı hesaplarını nasıl şifrelediğini gösteren bilgilerin peşindeydi. Bilgisayar korsanları, bu bilgileri Yandex'in kullanıcıların hesaplarına izinsiz erişim sağlamak için kullanmayı hedefliyordu.

2018'in sonbaharında adı "Reign" olan bir virüsle Yandex'e saldıran korsanların Five Eyes adındaki grubun üyeleri olduğu belirtiliyor. Ayrıca Five Eyes adındaki grubunun üyelerinin ABD, İngiltere, Avusturalya, Yeni Zelanda ve Kanada'dan olduğu düşünülüyor ancak saldırının bu ülkelerden hangisinden geldiği henüz belli değil. Yandex sözcüsü, Reuters'a saldırının erken fark edildiğini ve herhangi bir veri çalınmadan durdurulduğunu söyledi ancak Reuters kaynaklarına göre bilgisayar korsanlarının Yandex'in araştırma ve geliştirme birimine en az birkaç haftadır erişimi vardı.

Reuters'a göre adı geçen ülkelerin Rusya'ya yapmış olduğu siber saldırılar genellikle medyaya yansımıyor ancak bu ayın başlarında ABD'nin Rusya'nın enerji şebekesine virüs bulaştırdığı haberi gündeme gelmişti. Bahar aylarındaysa ABD, siber saldırı birimini güçlendireceğini ve çevrimiçi tehditlere daha agresif yaklaşımlarda bulunacağını söylemişti.