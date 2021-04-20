ABD daha önce çağırmadığı Pakistan'ı İklim Zirvesi'ne davet etti
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ABD daha önce çağırmadığı Pakistan'ı İklim Zirvesi'ne davet etti

ABD daha önce çağırmadığı Pakistan'ı İklim Zirvesi'ne davet etti
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Washington yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden'ın çağrısıyla 22-23 Nisan'da çevrim içi düzenlenecek İklim Zirvesi'ne, başta çağırmadığı Pakistan'ı davet etti.

Washington yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden'ın çağrısıyla 22-23 Nisan'da çevrim içi düzenlenecek İklim Zirvesi'ne, başta çağırmadığı Pakistan'ı davet etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın İklim Değişikliği Danışmanı Malik Amin Aslam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry'den zirveye katılmak için davet mektubu aldığını belirtti.

Aslam, İklim Değişikliği Liderler Zirvesi'nin 22 Nisan'da düzenlenecek oturumuna, Pakistan'ın temsilen katılacağını kaydetti.

ABD Başkanı Biden, 26 Mart'ta, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu 40 dünya liderini 22-23 Nisan'da iklim temalı çevrim içi zirveye davet etmişti. ???????

Biden'ın zirveye Pakistan'ı davet etmemesi, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın tepkisini çekmişti.

Pakistan Başbakanı Han, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, söz konusu zirveye Pakistan'ın davet edilmemesini "şaşkınlıkla" karşıladığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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