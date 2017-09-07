ABD, DAEŞ'in 20'den Fazla Sözde Komutanını Deyr ez Zor'dan Kaçırmış

Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan bir askeri-diplomatik kaynak, "ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak, Deyr ez Zor'daki 20'den fazla DAEŞ komutanını ülkenin kuzeyine tahliye etti" dedi.

"TECRÜBELERİNDEN" FARKLI ALANLARDA FAYDALANILACAK

Kaynak, Washington'un ABD özel servisleri tarafından desteklenen DAEŞ komutanlarının tecrübesinden farklı alanlarda istifade etmeyi amaçladığına dikkat çekti.

"AİLELERİYLE BİRLİKTE TAHLİYE EDİLDİLER"

"Özellikle, 26 Ağustos'ta Deyr ez Zor'un kuzeybatısındaki Traif kasabası yakınındaki bir yerleşim biriminden DAEŞ'in iki Avrupalı komutanı aileleriyle birlikte tahliye edildi" diyen kaynak, 28 Ağustos'ta da yaklaşık 20 komutanın kentin güneydoğusundaki Elbu Leyl kasabasından tahliye edildiğini ifade etti.

"TERÖRİSTLER KAÇMA EĞİLİMİNDE"

Kaynak sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'liler nedeniyle komutanlarını yitiren militanlar, genel olarak organize eylemlere son verme, mevzilerini terk etme, diğer DAEŞ gruplarına katılma ya da teker teker kaçma eğiliminde oluyorlar. Bu durum, Suriye hükümet güçlerinin ülkenin doğusunda yaptığı operasyonlardaki başarılarına katkı sundu."

RUSYA VE ESAD ORTAK OPERASYON YAPIYOR

DAEŞ'in deyr ez Zor'da üç yıldır devam eden kuşatması, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin desteğini alan Suriye ordusunun önceki gün düzenlediği operasyonla kırılmıştı.

Kente kuşatmanın kaldırılmasının ardından bugün ilk kez insani yardım ulaştırılmıştı.