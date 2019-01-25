Abd, Cuma Gününden İtibaren Sığınmacıları Meksika'ya Geri Göndermeye Başlayacak

ABD hükümeti, ülkeye iltica başvurusunda bulunan ilk göçmen grubunu cuma günü Meksika sınır kenti Tijuana'ya iade edecek.

Göçmen Koruması Protokolü (MPP) olarak adlandırılan ve ilk olarak 20 Aralık'ta ilan edilen politika değişikliği ile ABD sınırını geçen Meksikalı olmayan göçmenler, iltica taleplerinin ABD mahkemelerinde işleme konması sırasında Meksika'da beklemek üzere geri gönderilecek.

Uygulamayla, şiddet tehdidi nedeniyle kendi ülkelerine dönmekten korktuklarını söyleyen ve çoğunlukla Orta Amerika'dan gelen göçmen aile sayısının azaltılması amaçlanıyor. Trump yönetimi, ABD'ye iltica talebinde bulunan kişilerin iddialarının çoğunun geçerli olmadığını söylüyor.

Program, giriş limanlarında sığınma talebinde bulunan veya yasa dışı yollardan geçerken yakalanan ve evlerine dönmekten korktuklarını söyleyen göçmenlere uygulanacak.

İç Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklamada kendi başlarına seyahat eden çocuklar ve bazı göçmenlerin durumlarında göre bu uygulamadan istisna tutulabileceği kaydedildi. - NEW YORK

Kaynak: İHA