ABD: Columbus Günü'nde kaşif Cristopher Columbus'un heykeli kan rengi boyaya bulandı
Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrinde Christopher Columbus heykeli Avrupalıların Amerika kıtasını gelmeye başlamasının kutlandığı Columbus gününde kan rengi boyaya bulandı.
15.10.2019 23:32
Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrinde Christopher Columbus heykeli Avrupalıların Amerika kıtasını gelmeye başlamasının kutlandığı Columbus gününde kan rengi boyaya bulandı
Kaynak: Euronews.com