ABD: Çocuk pornosu bulunduran 21 Suudi askeri öğrenci sınır dışı edildi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Florida'daki askeri üs saldırısına ilişkin soruşturmada 21 Suudi askeri öğrencinin radikal paylaşımlar ve çocuk pornosu faaliyetlerinde bulunduğunu tespit ettiklerini ve öğrencilerin ABD’den gönderilmesine karar verdiklerini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri 21 Suudi askeri öğrenciyi paylaşımlarından dolayı ülkelerine gönderdi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Florida'daki askeri üs saldırısına ilişkin soruşturmada 21 Suudi askeri öğrencinin radikal paylaşımlar ve çocuk pornosu faaliyetlerinde bulunduğunu tespit ettiklerini ve öğrencilerin ABD'den gönderilmesine karar verdiklerini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle