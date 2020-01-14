ABD: Çocuk pornosu bulunduran 21 Suudi askeri öğrenci sınır dışı edildi
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ABD: Çocuk pornosu bulunduran 21 Suudi askeri öğrenci sınır dışı edildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Florida'daki askeri üs saldırısına ilişkin soruşturmada 21 Suudi askeri öğrencinin radikal paylaşımlar ve çocuk pornosu faaliyetlerinde bulunduğunu tespit ettiklerini ve öğrencilerin ABD’den gönderilmesine karar verdiklerini açıkladı.

14.01.2020 08:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 08:24
ABD: Çocuk pornosu bulunduran 21 Suudi askeri öğrenci sınır dışı edildi

21 Suudi askeri öğrenciyi paylaşımlarından dolayı ülkelerine gönderdi.


ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 'daki askeri üs saldırısına ilişkin soruşturmada 21 Suudi askeri öğrencinin radikal paylaşımlar ve çocuk pornosu faaliyetlerinde bulunduğunu tespit ettiklerini ve öğrencilerin ABD'den gönderilmesine karar verdiklerini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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