ABD - Çin ticari görüşmelerinde başarı şansı görünmüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pekin'i, kendisinin 2020 başkanlık seçimini kazanamayacağı umuduyla görüşmeleri oyalamakla suçlamasının ardından ABD-Çin delegeleri iki ülke arasındaki ticari anlaşmazlıkları çözme yollarını görüşmek üzere dün toplandı. Ancak görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasının beklenmediği kaydedildi.

Çin'in teknoloji politikası ve ticaret fazlası konusunda ABD ve Çin hükümetlerinin anlaşamamaları sebebiyle geçen mayıs ayında kesilen görüşmelerin bu defa da anlaşmayla sonuçlanmasının beklenmediği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Lideri Şi Cimping Haziran ayında görüşmelerin yeniden başlaması konusunda anlaşmışlar ancak herhangi bir taraftan büyük tavizler vereceği konusunda bir açıklama gelmemişti. ABD tarafı Pekin'i Amerikan yüksek teknolojisini çalmakla veya teknoloji vermeleri konusunda Amerikalı firmalara baskı uygulamakla suçluyor. Bu nedenle Trump Çin'den ithal edilen ürünlere 250 milyar dolar vergi koyarken, Çin de Amerikan ürünlerine 110 milyar dolarlık vergi koymuştu.

Trump ayrıca, Pekin'i ABD'nin 2020 başkanlık seçimlerinde kendisinin seçimi kaybedeceğini ve daya ılımlı olan Demokratları anlaşmada alt edebilecekleri umuduyla görüşmeleri çıkmaza sokmakla suçluyor. Trump bu konuda Salı günü attığı Tweet'te, "Çin beklemeyi sevdi ve yalnızca umut ediyor. Trump kaybetsin diye dua ediyorlar. ve daha sonra ne yaptıklarını bilmeyen biriyle sıkı bir pazarlık yapacak" dedi. Trump yine Çin'i uyaran başka bir Tweet'te, (2020 seçimlerini kazanması halinde) "Şimdi bizim görüştüğümüzden çok daha sert bir anlaşma alacaklar. Ekibim şimdi onlarla görüşüyor. Fakat onlar sonunda anlaşmayı kendi menfaatlerine şekilde değiştiriyorlar" dedi. Trump, "Çin liderinin bu defa ABD'nin tarım ürünlerini alması bekleniyor. Ancak bunu yapacakları konusunda halen hiçbir işaret yok" ifadelerini kullandı.

Çin Komünist Partisi'ne yakın People's Daily gazetesi ise bugünkü sayısında Trump'ın ismini vermeden, "Yine bazı Amerikan davulları asıl melodiye bozan havalar çalıyor" ifadelerini kullandı. - ŞANGHAY

Kaynak: İHA