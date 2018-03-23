Abd-Çin Ticaretinin Zayıflaması, Küresel Ekonomiye Zarar Verir"

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD ile Çin'in arasındaki ticari ilişkilerin zayıflaması durumunda bunun küresel ekonomiye zarar vereceğini bildirdi.

Moody's açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin'den ithal edilen bazı mallara 60 milyar dolar, Çin'in de misilleme olarak ABD'den ithal ettiği bazı mallara 3 milyar dolar gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Söz konusu gümrük vergilerinin ABD ve Çin ekonomilerine doğrudan etkisinin sınırlı olacağının belirtildiği açıklamada, "Bu gümrük vergileri nedeniyle şu anki ticaret ilişkileri yapısı çözülmeye başlarsa, ABD ve küresel ekonomi önemli derecede olumsuz etkilenecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, dünya genelinde diğer büyük ekonomilerin benzer önlemler alması halinde küresel ticaret sisteminin yıpranacağına işaret edildi.

Bunun gerçekleşmesi halinde ticarette yavaşlama, fiyatlarda artış ve tüketici ile iş dünyası güveninde zayıflama görüleceğinin vurgulandığı açıklamada, bunların küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuldu.