ABD Çin ticaret savaşlarında birinci faz anlaşmasıyla baltalar gömülüyor

15.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:56

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşları Pekin'in Washington ile tamamlamak üzere olduğu birinci faz ticaret anlaşması kapsamında 200 milyar dolarlık ilave ithalat yapma sözü vermesiyle daha dingin bir safhaya girmiş oldu.



18 aylık zorlu bir süreci geçici olsa da sonlandıran 86 sayfalık birinci faz anlaşmasını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle imzalayacak. Euronews.com'da Görüntüle