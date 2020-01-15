ABD Çin ticaret savaşlarında birinci faz anlaşmasıyla baltalar gömülüyor
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ABD Çin ticaret savaşlarında birinci faz anlaşmasıyla baltalar gömülüyor

18 aylık zorlu bir süreci geçici olsa da sonlandıran 86 sayfalık birinci faz anlaşmasını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle imzalayacak

15.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:56
ABD Çin ticaret savaşlarında birinci faz anlaşmasıyla baltalar gömülüyor

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşları Pekin'in Washington ile tamamlamak üzere olduğu birinci faz ticaret anlaşması kapsamında 200 milyar dolarlık ilave ithalat yapma sözü vermesiyle daha dingin bir safhaya girmiş oldu.


18 aylık zorlu bir süreci geçici olsa da sonlandıran 86 sayfalık birinci faz anlaşmasını Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He 'da düzenlenen bir törenle imzalayacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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