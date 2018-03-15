Abd-Çin Ticaret Savaşında Boeing En Önemli Cephelerden Biri Olacak

– ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" vizyonuyla tetiklediği ticaret savaşları hem ABD'de hem Çin'de birçok şirketi tehdit ediyor, fakat ABD'li uçak üreticisi Boeing bu ticaret savaşının en önemli cephelerinden biri olacak.

CNN Money'de yer alan habere göre, ABD'nin en büyük ihracat şirketi Boeing için Çin en kritik pazarlardan biri. Trump'ın Çin'den gelen ürünlere toplam 60 milyar dolara ulaşacak gümrük vergisi getireceği endişeleriyle Boeing hisseleri dün yüzde 2.5 düşerek 330.26 dolara kadar geriledi. Trump geçe haftalarda da Boeing için hayli önem arz eden çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirmişti.

Konuya ilişkin yorum yapmayan Boeing geçmişteki açıklamalarında her zaman Çin'in şirketin başarısı için hayati önem taşıdığını belirtmişti. Boeing geçen Eylül ayında yapılan açıklamada, önümüzdeki 20 yıl içinde Çin'in 7 bin 200'den fazla uçak sipariş ederek 1.1 trilyon dolardan fazla harcama yapmasını beklediğini söylemişti.

Boeing Kasım ayında ise Çin'e 37 milyar dolar değerinde 300 uçak satacağını açıklamıştı. Anlaşma Çin'in devlete ait hava yolları Air China ve China Southern Airlines gibi havayolları için uçak alımı yapan devlete ait bir holding ile yapılmıştı.

Ayrıca Boeing şu anda Çin'de tek koridorlu 737 model ticari jet uçağın iç donanımımın monte edileceği bir fabrika yatırımı yaptı ve tesisin inşaatı sürüyor.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi geçen hafta "Bir ticaret savaşı durumunda Çin meşru olan gerekli tepkisini verecektir" demişti. - İstanbul