Abd-Çin Ticaret Anlaşması Umuduyla Petrol Fiyatları Yükseldi

– Petrol fiyatları ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanacağı umutlarıyla yükseldi.

İki ülke arasındaki ticaret toplantıları sürerken, günü ilerleyen saatlerinde Çin Başkan Yardımcısı Liu He'nin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek ve basında yer alan haberlere göre, bir ticaret anlaşmasının imzalanması halinde Çin'in ABD'den yıllık 30 milyar dolar değerinde tarım ürünü satın almasını öngören bir anlşama imzalayacak.

Petrol fiyatlarındaki artış, Petrol İhraç eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ve diğer büyük üreticilerin üretim kısıtlamaları ile desteklendi.

Gelişmeler etkisiyle, Nisan ayı için varil başına Brent petrol fiyatları yüzde 00.51 artışla 67.42 dolara, ABD hafif petrolü aynı dönem için yüzde 0.83 artışla 57.43 dolara yükseldi. - İstanbul

Kaynak: DHA