ABD, Çin merkezli TikTok'u yasaklayacak mı? TikTok'un yasak olduğu ülkeler neler? 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan TikTok, siber suçlarla ilişkili olarak görüldüğü için bazı ülkelerde yasaklanıyor. Ülkemizde de TikTok yasaklansın diyenler ile yasaklanmasının doğru olmadığını düşünen iki ayrı grup var. TikTok kullanıcı sayısı ne kadar? TikTok kapatılıyor mu? TikTok nedir?

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde 50 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirdi.

Trump, Florida eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington DC'ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayan Trump, "TikTok'u ABD'de yasaklayacağız" dedi.

AMERİKA, TİKTOK'U YASAKLAYACAK MI?

Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok'u yasaklamak için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını vurguladı. Trump bu kararını cumartesi günü içinde bile resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi.

TİKTOK'UN YASAK OLDUĞU ÜLKELER NELER?

Hindistan, TikTok'u siber suçlarla mücadele kapsamında yasakladı. Hindistan polisi, Çin merkezli hacker'ların, bilgi teknolojisi altyapısı ve bankacılık sektörünü hedef aldığını ifade etti.

TIKTOK KULLANICI SAYISI

Türkiye'de de son yıllarda çok popüler olan TikTok'un dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcısı var. ABD'de ise 50 milyondan fazla insan TikTok kullanıyor.

TikTok 2020'nin ilk yarısına kadar sadece Hindistan'da sadece iOS üzerinden 100 milyon kez indirildi. Hindistan'dan sonra ABD, Brezilya, Endonezya, Rusya ve Meksika geliyor.

TikTok NEDİR?

TikTok, Vine ve Musical.ly tarzında oluşturulan bir video oluşturma ve paylaşma platformudur. Ayrıca, canlı yayın da yapılabilir.

Kaynak: AA