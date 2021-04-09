ABD, Çin'in kendisini 10 yıl içinde yapay zeka teknolojilerinde yakalayabileceğini düşünüyor
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ABD, Çin'in kendisini 10 yıl içinde yapay zeka teknolojilerinde yakalayabileceğini düşünüyor

Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD, Çin'in kendisini 10 yıl içinde yapay zeka teknolojilerinde yakalayabileceğini düşünüyor

ABD Yapay Zeka Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Bob Work, Çin'in yapay zeka teknolojileri bakımından ABD'nin çok az gerisinde olduğunu ve 10 yıl içinde ülkesini yakalayacağını söyledi.

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ABD Yapay Zeka Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Bob Work, Çin'in yapay zeka teknolojileri bakımından ABD'nin çok az gerisinde olduğunu ve 10 yıl içinde ülkesini yakalayacağını söyledi.

Work, ABD Müşterek Yapay Zeka Merkezi Direktörü Korgeneral Michael Groen ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) ortak basın toplantısı düzenledi.

Gelişmekte olan teknolojilerin temelinde yapay zekanın yer aldığını belirten Work, ABD'nin 2025'e kadar yapay zeka stratejisini ortaya koymaması durumunda küresel anlamda yapay zeka teknolojilerinde üstünlüğü elde etmesinin zor olacağını belirtti.

Work, "Bu yarışı kazanmak için yeterince örgütlenmiş değiliz. Organize değiliz. Kazanmak için stratejimiz yok. Organize olmalıyız." dedi.

ABD'nin ekipman ve algoritma kapasitesi bakımından Çin'in çok az ilerisinde olduğunu aktaran Work, şöyle devam etti:

"Çinliler bu konuda zorluyorlar. Bizi 10 yıl içerisinde yakalayabileceklerini düşünüyoruz. Çin'in bir avantajı var. Onlarda çok büyük veri var ve gizlilik konusunda sınırlamaları yok. Bir avantajları da uygulamalar konusunda. Uygulamalar konusunda çok iyiler ve bu da entegrasyon konusunda onlara avantaj sağlıyor. Çünkü tutarlı bir stratejileri var ve bu da onlara tüm yapay zeka stoklarını tek elde toplama konusunda avantaj sağlıyor."

Çin çatışma alanlarına etik zemini ve şeffaflığı bulunmayan yapay zeka teknolojilerini yayıyor

Çin'in yapay zeka teknolojilerine ilişkin soru üzerine ABD Müşterek Yapay Zeka Merkezi Direktörü Korgeneral Groen, "Dünyanın farklı yerlerindeki küçük ölçekli son derece tehlikeli çatışmalara etik temelleri bulunmayan ve şeffaflığı olmayan yapay zeka teknolojilerini ihraç eden bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu teknolojileri yayma konusu dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Çin'in bölgesel bir gücün ötesine geçme amacıyla bölgedeki sınırları zorlamaya ve etki alanını genişletmeye devam ettiğine dikkati çeken Groen, "Bu amaçla yapay zeka teknolojilerindeki üstünlük çabaları arasında bir bağlantı var ve yapay zeka teknolojilerini bugün ikiye katlıyorlarsa bunun 2025, 2030 için ne anlama geldiğine bakmamız lazım ve buna hazır olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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