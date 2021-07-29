ABD, Çin ile anlaşmazlıkları olan Güneydoğu Asya ülkelerine destek sözü verdi
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ABD, Çin ile anlaşmazlıkları olan Güneydoğu Asya ülkelerine destek sözü verdi

ABD, Çin ile anlaşmazlıkları olan Güneydoğu Asya ülkelerine destek sözü verdi
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Vietnam'ı ziyaret ederek bölgeye destek sözü verdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Vietnam'ı ziyaret ederek bölgeye destek sözü verdi.

Austin, ABD Başkanı Joe Biden'ın kabinesinin üyesi olarak bölgeye ilk ziyareti kapsamında Singapur'da yaptığı açıklamada, Çin ile yapıcı, istikrarlı bir ilişki sürdürmeye kararlı olduğunu ancak Pekin'in, Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamı üzerindeki iddiasının "uluslararası hukukta hiçbir dayanağı olmadığını" ve "bölgedeki devletlerin egemenliğini yok saydığını" söyledi.

Austin, ABD'nin bölgenin kıyı devletlerini uluslararası hukuk kapsamındaki haklarını koruma konusunda desteklemeye, Japonya ve Filipinler ile olan savunma anlaşması yükümlülüklerine bağlı kalmaya devam ettiğini belirtti.

Çin'in "anlaşmazlıkları barışçıl şekilde çözme ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterme" konusundaki isteksizliğinin sadece Güney Çin Denizi konusunda olmadığını aktaran Austin, "Ayrıca Hindistan'a karşı saldırganlık gördük. Tayvan halkına karşı istikrar bozucu askeri faaliyetler ve diğer baskıları gördük. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Müslümanlarına yönelik soykırım ve insanlığa karşı suçlar gördük." dedi.

Öte yandan Çin'in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Austin'in açıklamalarına ilişkin "ABD gerçekleri görmezden geldi, Çin'i kasten karaladı, Çin'in iç işlerine müdahale etti ve kendi jeopolitik çıkarlarına hizmet etmek için bölge ülkeleri arasında anlaşmazlıklar çıkardı. ABD tarafını her fırsatta Çin'i sorun etmemesi ve bölgede barış ve istikrarın yararına daha fazlasını yapması konusunda uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Austin, Singapur'dan sonra Vietnam'ı ziyaret ederek Vietnamlı meslektaşı Phan Van Giang ile görüşerek Çin ile anlaşmazlıkları olan Güneydoğu Asya ülkelerine destek sözü verdi.

Vietnam Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ikilinin, 1975'te sona eren Vietnam savaşının mirasını çözme ve doğal afetlerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımı konularında iş birliğini konuştuğu bildirildi.

Austin, Vietnam ile güvenlik ve Kovid-19 konularında iş birliğini derinleştirmeyi amaçlayan ziyaretinin ardından yarın Filipinler'e hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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