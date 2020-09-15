ABD Çin'i Sincan'da insan hakları ihlâli yapmakla suçladı, bazı ürünlerin ithalatını durdurdu
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BBC

ABD Çin'i Sincan'da insan hakları ihlâli yapmakla suçladı, bazı ürünlerin ithalatını durdurdu

ABD, Çin'i Sincan'da yaşayan Müslüman Uygurları zorla çalıştırmakla ve insan hakları ihlâlleri yapmakla suçladı.

ABD Çin'i Sincan'da insan hakları ihlâli yapmakla suçladı, bazı ürünlerin ithalatını durdurdu
15.09.2020 06:17 | Son Güncelleme: 15.09.2020 06:21

ABD, Çin'i Sincan'da yaşayan Müslüman Uygur Türklerini zorla çalıştırmakla ve insan hakları ihlalleri yapmakla suçladı. Buna tepki olarak da Çin'den gelen bazı ithal ürünlere kısıtlama getirdi.

Çin'in "ülke güvenliğini tehdit ettikleri" gerekçesiyle bir milyondan fazla Uygurluyu gözaltına aldığı ve kamplara gönderdiği tahmin ediliyor.

ABD de bu kamplarda gözaltına alınanların zorla çalıştırıldığını söylüyor. Bu gerekçeyle getirilen ithalat kısıtlaması da, tekstil ve pamuklu ürünlerle birlikte bilgisayar parçalarını kapsıyor.

İç Güvenlik Bakanlığı görevine vekaleten bakan Kenneth Cuccinelli, "Bu olağandışı insan hakları ihlalleri, olağanüstü bir karşılık vermeyi gerektiriyor. Bu bir modern zaman köleliği" dedi.

Çin'in Uygurlara uyguladığı politikaya yönelik eleştirilerini son dönemde daha yüksek sesle dle getiren Trump yönetimi, Çin'e bu konuda baskı uygulamak başka bazı adımlar da atmıştı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı'nın vekil başkanı Mark Morgan, pazartesi günü duyurulan bu son adım için "Bu kararlar uluslararası topluma, ABD'nin tedarik zincirinde yasadışı, insanlık dışı ve sömürgeci uygulamalara izin vermeyeceği mesajını veriyor" açıklaması yaptı.

Çin ise bu kamplarda kalanlara mesleki eğitim verildiğini ve deneyim kazandırıldığını belirterek terörizmle mücadele için bunun gerekli olduğunu söylüyor.





Morgan, açıklamasının devamında "Trump yönetimi yabancı şirketlerin savunmasız durumdaki işçileri zorla çalıştırmasına göz yummayacak çünkü bu, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı duyan Amerikalı iş yerlerine de zarar veriyor" dedi.

ABD yönetiminin aldığı bu kararın sadece Sincan bölgesine uygulanması için yetkililer çalışmaya devam ediyor. Cuccinelli, "Burada çok özel bir durum var, özel bir şirkete ya da tesise değil bir bölgeye yönelik kısıtlama getirmek için daha fazla yasal analiz yapmamız gerekiyor" dedi.

Çin, dünyadaki pamuk talebinin yüzde 20'sini karşılıyor. Bunun çok büyük çoğunluğu da Sincan'dan geliyor. Bölge aynı zamanda Çin fabrikalarında işlenen petrokimya ürünleri için de en önemli kaynaklardan biri.

Bu ay, ABD'li eğlence şirketi Disney, Mulan filminin bazı kısımlarını Sincan'da çektiği için tepki almıştı.

BBC
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