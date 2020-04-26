ABD, Çin'i koronavirüs araştırmalarını çalma girişiminde bulunmakla suçladı
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Dünya, Haber

ABD, Çin'i koronavirüs araştırmalarını çalma girişiminde bulunmakla suçladı

Yetkililerin Covid-19 pandemisi sonrası ülkedeki kurumlara ve sağlık kuruluşlarına yönelik siber saldırıların arttığı uyarısı yaptığı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Trump yönetimi, Çin'i koronavirüs araştırmalarını çalma girişiminde bulunmakla suçladı.

26.04.2020 14:21 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:21
ABD, Çin'i koronavirüs araştırmalarını çalma girişiminde bulunmakla suçladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Trump yönetimi Çin'i koronavirüs araştırmalarını çalma girişiminde bulunmakla suçladı.

Yetkililer hastaneler, araştırma laboratuvarları ve ilaç şirketlerinin tümünün koronavirüs sonrası artan bir ivmeyle siber saldırılara maruz kaldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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