06.08.2019 04:39

ABD Çin'i "döviz manipülatörü" ilan etti. Bu adımın dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginliği artırması bekleniyor.

ABD Hazinesi'nin bu adımı, Çin yuanının ABD doları karşısında değer kaybetmesinin ardından geldi.

Çin geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den 300 milyon dolarlık ithalata ek yüzde 10 vergi uygulayacağını ilan etmesinin ardından buna karşılık vereceğini açıklamıştı.

Pazartesi günü dolar, yuan karşısında 7 sınırını 2008'den beri ilk defa aştı. Donald Trump bu gelişmenin ardından Çin'i para birimini manipüle etmekle suçladı.

ABD Hazinesi Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Çin uzun zamandır döviz piyasasına müdahale ederek para biriminin değerini düşürüyor" dedi ve ekledi:

"Son günlerde Çin para biriminin değerini düşürmek için somut adımlar attı. Önemli döviz rezervlerine sahip olan Çin, para biriminin değerini korumak için hiçbir girişimde bulunmadı"

ABD hükümeti, Hazine Bakanı Steve Mnuchin'in IMF ile "Çin'in son adımlarının yarattığı haksız rekabeti ortadan kaldırmayı" görüşeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, göreve başladığı gün Çin'i döviz manipülatörü ilan etme sözü vermişti.

Bu gerilim dünya borsalarını da etkiledi. Wall Street 2019'un bir gün içindeki en büyük değer kaybını yaşadı.

ABD "döviz manipülasyonu" ifadesini bir ülkenin para birimini ABD doları karşısında bilinçli bir şekilde değer kaybettirerek üreticilerine uluslararası ticarette haksız rekabet sağlaması için kullanıyor.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'un 1994'te Çin'i "döviz manipülatörü" ilan etmesinden bu yana hiçbir ülke bu uygulamayla suçlanmamıştı.