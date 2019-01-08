Abd-Çin Görüşmelerinin İkinci Gününde Kim Jong Un'dan Sürpriz Pekin Ziyareti

– ABD - Çin ticari görüşmelerinin Pekin'deki ikinci gününde, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek için Pekin'e gitti.

ABD'nin çeşitli Çin ürünlerine getirdiği ek gümrük vergileri ve Çin'in ABD ürünlerine uyguladığı misilleme gümrük vergilerinin ardından iki ülke arasında geçen yıl başlayan ticari gerginliklerin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde söz konusu ek gümrük vergilerine ara verme ve ticaret görüşmelerine yeniden başlama kararı almıştı.

Söz konusu karar kapsamında, ABD Yardımcı Ticaret Temsilcisi Jeffrey Gerrish'in öncülüğündeki ABD delegasyonunun, Çinli yetkililerle Pazartesi günü Pekin'de başlayan görüşmeler sürüyor. Taraflar, ticaret açığının kapanması için Çin'in daha fazla ABD ürünü satın alması, Çin piyasalarına erişim ve fikri mülkiyet haklarının korunması gibi çeşitli meseleler üzerinde görüşüyor.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Pazartesi günü CNBC'ye yaptığı açıklamada, ticaret savaşının gözle görülür bir şekilde Çin'e zarar verdiğini ve anlaşmaya varılma olasılığının "oldukça yüksek" olduğunu söyledi.

Görüşmelerin ikinci gününde Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un Pekin ziyareti de, Kim Jong Un ve Trump arasında olası bir ikinci görüşme konusundaki spekülasyonları arttırdı.

Kaynak: DHA