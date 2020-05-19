ABD-Çin Gerilimi Tırmanıyor: Huawei'ye Yeni Engeller Trump yönetimi, Pekin ile tansiyonun yükseltecek bir karara imza atarak Çin teknoloji şirketi Huawei'nin, dünyanın herhangi bir yerinden yaptığı yarı iletken çip alımlarını durdurmak için girişimde bulundu.

Trump yönetimi, Pekin ile tansiyonun yükseltecek bir karara imza atarak Çin teknoloji şirketi Huawei'nin, dünyanın herhangi bir yerinden yaptığı yarı iletken çip alımlarını durdurmak için girişimde bulundu. Corona virüsü salgını gölgesinde ABD-Çin gerilimi nereye gidiyor? Dilge Timoçin aktarıyor Kaynak: DailyMotion.com