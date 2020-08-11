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ABD-Çin gerginliğine karşın Asya borsaları yükseldi

Çin gerginliğine karşın, bölgedeki ülkelerde Covid-19 krizinden toparlanmanın hız kazanmasının etkisiyle Asya - Pasifik borsaları yükseldi.

ABD-Çin gerginliğine karşın Asya borsaları yükseldi
11.08.2020 07:25 | Son Güncelleme: 11.08.2020 08:03

ABD-Çin gerginliğine karşın, bölgedeki ülkelerde Covid-19 krizinden toparlanmanın hız kazanmasının etkisiyle Asya - Pasifik borsaları yükseldi.

Çin yönetimi, Washington'un Pekin'in Hong Kong'daki güvenlik hamlesi yüzünden Çinli yetkililere yönelik attığı benzer adımlara misilleme olarak Senatör Marco Rubio ve Senatör Ted Cruz da dahil olmak üzere 11 ABD'li yetkiliyi yaptırım listesine aldığını açıkladı. Çin açıklamasında ayrıca ABD heyetinin Tayvan'ı ziyaretini protesto etti. Bu gelişmelerin yanında, ABD Başkanı Donald Trump da, iki ülke arasındaki birinci aşama ticaret anlaşmasının "çok küçük bir değeri" kaldığını söyledi.Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1.75 birden yükselirken, Çin'de Shanghai Composite Endeksi'ndeki artış yüzde 0.84'ü, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi'nin tırmanışı da yüzde 2.30'a karşılık gelen 564 puanı buldu. Güney Kore'de Kospi Endeksi de yüzde 1.41 yükselirken, Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi'ndeki artış da yüzde 1.11 oldu.


Kaynak: DHA

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