ABD, Çin'e rağmen Tayvan'a 2.2 milyar dolarlık silah satacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in uyarılarına rağmen Tayvan'a 2.2 milyar dolarlık silah satışı yapılmasını onayladı.

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının Tayvan'a silah satılmasına izin verdiğini açıkladı. Yapılan anlaşma sonucu toplam 2.2 milyar dolar değerinde, 108 Abrams model tank ve 250 Stinger model hava savunma füzesi satışı gerçekleşecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, ABD'nin Tayvan'ı resmen tanımadığını hatırlatarak, "Tek Çin" politikasına saygı duymaya çağırdı. Pentagon Savunma Güvenlik Ajansının yaptığı açıklamaya göre, söz konusu silahların satışı bölgedeki askeri güç dengesini değiştirmek için yeterli değil.

Çin Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz ay ABD'yi uyararak satışı iptal etmesini istemiş, kararın "oldukça hassas ve zarar verici" olduğunu söylemişti. Çin, kendi toprakları olduğunu ileri sürdüğü Tayvan'ın gerekirse güç kullanarak tekrar ülkeye bağlanması gerektiğini savunuyor.

Tayvan Cumhurbaşkanlığı Ofisi, karar vesilesiyle ülkenin en büyük silah tedarikçisi ABD'den "büyük minnettarlık" duyduklarını açıklamıştı. Açıklamada, ABD ile derin güvenlik bağlarının devam edeceği ifade edilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA