ABD: Çin'e yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağız

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ABD Çin'e neden yüzde 104 vergi koydu?

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ABD, yüzde 34 gümrük vergisi misillemesinden vazgeçmeyen Çin'le ilgili kararını verdi. Beyaz Saray Çin menşeli ürünlere yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Peki, ABD Çin'e neden yüzde 104 vergi koydu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı yeni gümrük tarifeleri, dünya piyasalarını alt üst etti. Ülkelerden peş peşe tepkiler gelirken, Çin misilleme yapmakta gecikmedi. Pekin, ABD'nin yüzde 34 gümrük vergisine karşı aynı oranda yüzde 34 vergi uygulayacaklarını açıkladı. ABD Çin'e neden yüzde 104 vergi koydu?

ABD ÇİN'E NEDEN YÜZDE 104 VERGİ KOYDU?

Trump, Pekin'e kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu. ABD, geri adım atmayan Çin'in vergisini artırma kararı aldı. Beyaz Saray, Çin menşeli ürünlere yüzde 104 oranında ek gümrük vergisinin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Kararın yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Trump, 2 Nisan'da ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere ek gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı. Beyaz Saray, söz konusu tarifelerin 9 Nisan'da uygulamaya geçeceğini açıklamıştı. Washington yönetimi, Çin'e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplamda yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirilmesine karar vermişti. Yeni tarife artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54'e kadar çıkmıştı.

ÇİN'DEN YÜZDE 34 VERGİ MİSİLLEMESİ

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu. Pekin yönetimi, ayrıca Dünya Ticaret Örgütünde ABD aleyhine dava açmış, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmiş ve ABD şirketlerine yönelik yaptırımlar açıklamıştı.

Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını 8 Nisan'a kadar geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini açıklamıştı. Çin ise Trump'ın yüzde 50 ek gümrük tarifesi getirme tehdidine karşı geri adım atmayacağını, haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı tedbirler alacağını bildirmişti.

ABD Çin'e neden yüzde 104 vergi koydu?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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