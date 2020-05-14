ABD, Çin'e bağlı bilgisayar korsanlarını korona virüs araştırmalarını çalmakla suçladı ABD'li yetkililer, Çin bağlantılı bilgisayar korsanlarının Amerikan kuruluşlarının Covid-19 ile ilgili araştırmalarını çaldıklarını iddia etti.

ABD'li yetkililer, Çin bağlantılı bilgisayar korsanlarının Amerikan kuruluşlarının Covid-19 ile ilgili araştırmalarını çaldıklarını iddia etti.

ABD, Çin bağlantılı bilgisayar korsanlarının korona virüs araştırmalarına yasa dışı bir şekilde ulaştığını iddia etti. Federal Soruşturma Bürosu ve İç Güvenlik Bakanlığı, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), Çin bağlantılı siber aktörlerin yasa dışı bir şekilde bazı verileri elde etmeye çalışmasını izlediğini söyledi. FBI'a göre Çin'e bağlı bilgisayar korsanları, Covid-19 kapsamında çalışması yapılan aşılar, tedaviler ve testlerle ilgili verilere ulaşmaya çalıştı. Açıklamada, korsanların kimliklerine ilişkin ayrıntı verilmedi. Çin'in Washington Büyükelçiliği ise haberi yalanladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA