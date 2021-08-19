ABD CENTCOM Komutanı McKenzie, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim ile görüştü

Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, iki ülke arasında ortak ilgi alanına giren konuları değerlendirdi.

Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, iki ülke arasında ortak ilgi alanına giren konuları değerlendirdi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, McKenzie başkent Doha'da Ganim ile bir araya geldi.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinden bir kaç gün sonra gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında ortak ilgi alanına giren konuların ele alındığı kaydedildi. Görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Associated Press (AP) haber ajansına göre, McKenzie 16 Ağustos'ta Taliban yetkilileriyle Doha'da "ABD'nin tahliye operasyonuna karışmamaları" konusunda yüz yüze görüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez