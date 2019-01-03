ABD Çekilirse Bulgaristan da Afganistan'dan Çekilecek"

Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, ABD'nin Afganistan'daki askerlerini geri çekmesi durumunda ülkesinin de askerlerini geri çekeceğini bildirdi.

Afganistan'da dönüşümlü olarak görev yapan 158 Bulgar askerinin ülkeye dönüşü dolayısıyla Plevne kentinde düzenlenen karşılama törenine katılan Karakaçanov, yaptığı açıklamada, NATO müttefiki ABD'nin Afganistan'dan çekilmekten yana bir politika izlemesi durumunda ülkesinin de bu ülkede artık bir işi olmayacağını belirtti.

Ülkesinin Afganistan'a gönderdiği yeni birliğin 160 kişilik olacağını duyuran Karakaçanov, Bulgaristan'ın Afganistan'a 37. kez asker yolladığını dile getirerek, "Bence ülkemiz bundan sonra Afganistan'daki temsilini artırmaya da ihtiyaç duymayacak." ifadesini kullandı.

Konunun, NATO ülkeleri Savunma Bakanları Zirvesi'nde tüm ciddiyetiyle masaya yatırılması gerektiğini kaydeden Karakaçanov, "Eğer bazı ülkeler Afganistan'daki askerini geri çekmeyi planlıyorsa, biz de bu konudaki politikamızı gözden geçirmeliyiz. ABD'nin Afganistan'daki askerlerini geri çekmesi durumunda Bulgaristan da askerlerini geri çekecek." dedi.

Bulgar askerleri, Afgan güvenlik güçlerine asayiş kontrolü, askeri istihbarat ve ilk yardım alanında eğitim veriyor.

Kaynak: AA