ABD, çalışanları aşı yaptırmayan bakımevlerine fon vermeyi kesecek

ABD Başkanı Joe Biden, bakımevlerinin federal fonlardan yararlanmalarını, çalışanlarının Kovid-19 aşısı olması koşuluna bağlayacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, bakımevlerinin federal fonlardan yararlanmalarını, çalışanlarının Kovid-19 aşısı olması koşuluna bağlayacaklarını duyurdu.

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Kovid-19'la mücadele için alınacak yeni önlemleri açıkladı.

"Eğer bir bakım evinde yaşıyor, çalışıyor ya da ziyaret ediyorsanız, çalışanlardan Kovid-19 kapma riskinizin olmamalı" diye konuşan Biden, bu kurumlarda çalışanların aşı yaptırmaması durumunda kurumların Medicaid ve Medicare ödemelerinin kesileceğini söyledi.

Biden'ın duyurduğu yeni uygulama, ABD yönetiminin son haftalarda ülkede aşılamayı artırmak için uygulamaya koyduğu bir dizi düzenlemenin devamı niteliğini taşıyor.

Geçtiğimiz haftalarda federal çalışanlardan ve sağlık çalışanlarından aşı olduklarını kanıtlamalarını isteyen ABD yönetiminin, orduda da aşıyı önümüzdeki aydan itibaren zorunlu hale getireceği açıklanmıştı.

Federal veriler, ülkede yüzbinlerce bakımevi çalışanının aşısız olduğunu gösteriyor.

Bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğunun önümüzdeki ay uygulamaya konulması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan