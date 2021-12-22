ABD, California eyaletinde iki büyük güneş enerjisi projesini onayladı

NEW ABD Arazi Yönetim Ajansı (BLM), California'da büyük ölçekli iki güneş enerjisi projesini onayladı.

BLM yetkilileri, Los Angeles yakınlarındaki Arica ve Vicory Pass isimli iki güneş enerjisi projesini onaylarken yatırımın hayata geçmesi durumunda üretilecek 465 megavat enerjiyle 132 bin evin ihtiyacının giderilebileceğini belirtti.

Yetkililer, 500 megavat enerji üretmesi planlanan Oberan isimli üçüncü bir güneş enerjisi çiftliği projesinin de gelecek günlerde onaylanabileceğini bildirdi.

Arazi ajansı ayrıca Colorado, Nevada ve New Mexico'daki yaklaşık 360 kilometre kare alanın "güneş enerjisi bölgeleri" kapsamına alınması için çağrıda bulundu.

İçişleri Bakanı Deb Haaland, "Temiz enerji hedeflerimize tam olarak ulaşma niyetindeyiz." diyerek Trump yönetiminin engellediği uzun vadeli anlaşmaların tekrar önünü açtıklarını ve amaçlanan kapasiteyi yeniden inşa edeceklerini söyledi.

ABD yönetimi eylül ayında, 2050'ye kadar ülkenin enerji arzının yarıya yakınının güneş enerjisinden elde edilmesi hedefini açıklamıştı.

Enerji Bakanlığının daha önce yaptığı açıklamada, ABD'de enerji ihtiyacının yüzde 3'ünün güneşten sağlandığı, bu oranın 2035'e kadar yüzde 40'a, 2050'de ise yüzde 45'e çıkabileceği belirtilmişti.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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