ABD, Çad'daki zorunlu olmayan diplomatik görevlilerinin ülkeden ayrılmasını istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD, Çad'daki zorunlu olmayan diplomatik görevlilerinin ülkeden ayrılmasını istedi

ABD, Çad'daki zorunlu olmayan diplomatik görevlilerinin ülkeden ayrılmasını istedi
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkede artan şiddet olayları nedeniyle Çad'da görev yapan, zorunlu olmayan Amerikalı diplomatik görevlilerin ülkeyi terk etmesini istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkede artan şiddet olayları nedeniyle Çad'da görev yapan, zorunlu olmayan Amerikalı diplomatik görevlilerin ülkeyi terk etmesini istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çad'ın farklı bölgelerinden başkent N'Djamena'ya kadar ulaşan isyancı grupların mevcut tehdidi artırdığı kaydedildi.

"Çad'da görev yapan, zorunlu olmayan tüm Amerikalı diplomatik misyon çalışanlarının ve ailelerinin ülkeden derhal ayrılması" istendi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Mehtap Ar Ebru Şallı Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Yılmaz Vural Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD, Çad'daki zorunlu olmayan diplomatik görevlilerinin ülkeden ayrılmasını istedi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 04:25:49. #1.15#

title