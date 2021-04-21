ABD, Çad'da anayasaya uygun bir geçiş olmasını umuyor
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ABD, Çad'da anayasaya uygun bir geçiş olmasını umuyor

ABD, Çad'da anayasaya uygun bir geçiş olmasını umuyor
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, cephe hattındaki çatışmada Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun hayatını kaybetmesinin ardından ülkedeki geçiş sürecinin anayasaya uygun şekilde olmasını beklediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, cephe hattındaki çatışmada Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun hayatını kaybetmesinin ardından ülkedeki geçiş sürecinin anayasaya uygun şekilde olmasını beklediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde, Çad'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve cumhurbaşkanının hayatını kaybetmesinden dolayı Çadlılara taziyelerini sunduklarını belirtti.

Price, ülkede yetkiyi, Itno'nun oğlu Mahamat İdris Deby'nin aldığını ve gelişmeleri günlük olarak izlediklerini kaydederek, Çad'daki siyasal geçiş sürecinin anayasaya uygun şekilde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun, hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyonda hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi, öldürülen cumhurbaşkanının oğlu ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Mahamat İdris Deby'nin başında olduğu konseyin 18 aylık geçiş sürecinde görev yapacağını açıklamıştı.

68 yaşındaki Itno, 11 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini yüzde 79,32 oyla kazanarak, 6. kez seçilmişti. Çad Cumhurbaşkanı Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.

İran görüşmeleri olumlu seyrediyor

Öte yandan Price, Viyana'da devam eden İran görüşmelerinin olumlu seyrettiğini ancak bir sonucun ortaya çıkabilmesi için daha önlerinde uzun bir yol olduğunu söyledi.

Price, bir soru üzerine Viyana'daki görüşmelerde yavaş da olsa mesafe kat edildiğini vurgulayarak, "Muhtemelen şu an önümüzde, arkamızda bıraktığımızdan daha uzun bir yol var." değerlendirmesini yaptı.

"İstanbul zirvesi Doha'nın yerine yapılmıyor"

Price, Afganistan barış sürecine ilişkin İstanbul'da yapılması planlanan ancak ramazan sonrasına ertelenen Afganistan konferansına ilişkin, "Daha önce de söylediğimiz gibi İstanbul, Doha'nın yerine yapılmıyor." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da 24 Nisan'da başlaması öngörülen Afganistan konferansının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini açıklamıştı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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