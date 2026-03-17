ABD'li Özel Temsilci Barrack: 'ABD'nin Suriye'yi Lübnan'a asker göndermeye teşvik ettiği haberleri asılsızdır'

İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan çatışmalarda bölgedeki gerilim yükselirken, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'ye ve ABD'ye yönelik iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Barrack, uluslararası basında yer alan ve ABD'nin, Lübnan'daki Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına destek amacıyla Suriye'yi bölgeye asker göndermeye teşvik ettiği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Barrack, "ABD'nin Suriye'yi Lübnan'a asker göndermeye teşvik ettiği yönündeki haberler yanlış ve asılsızdır" ifadelerini kullandı.

Barrack ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak merkezi hükümeti arasında ülke petrolünün Kuzey Irak üzerinden Türkiye'ye gönderilmesine yönelik varılan anlaşmaya da değindi. Erbil ve Bağdat yönetimlerini tebrik eden Barrack, tarafların enerji ihracatının sürdürülmesi ve bölgesel refahın artırılması yönünde kritik bir adım attığını belirtti. Barrack mesajında, "Bu kritik dönemde enerji ihracatının yeniden başlatılması ve bölgenin refahının artırılmasına yönelik anlaşmaya varan Erbil ve Bağdat'a teşekkür ediyorum. Cesaretiniz, kararlı iş birliğiniz ve diplomasiye olan bağlılığınız son derece değerli. ABD, bu kriz döneminde söz konusu çabaları desteklemeye tamamen bağlıdır" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı