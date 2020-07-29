ABD BÜYÜKELÇİSİ SATTERFİELD VE BERABERİNDEKİLER SON OLARAK FETHİYE CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD İstanbul Başkonsolosu Daira Darnell ile birlikte, Ayasofya Camii'nin ardından Rüstempaşa ve Fethiye Camii'ni ziyaret etti.

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD İstanbul Başkonsolosu Daira Darnell ile birlikte, Ayasofya Camii'nin ardından Rüstempaşa ve Fethiye Camii'ni ziyaret etti. Satterfield ve Daira, Ayasofya ziyaretinin ardından Eminönü'nde bulunan Rüstempaşa Camii'ne geçti. Büyükelçi ve Başkonsolos burada yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra ayrıldı. Büyükelçi Satterfield'in yanında kızının bulunduğu ve kızının elini tutarak yürüdüğü görüldü. Heyet camiden ayrıldıktan sonra bir süre Eminönü'nde yürüdü. Yolun karşısında geçen heyet burada bulunan araçlarına binerek ayrıldı. Büyükelçi ve beraberindekiler daha sonra ise Çarşamba semtinde bulunan Fethiye Camii'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Satterfield ve Daira bölgeden ayrıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA