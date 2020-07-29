ABD Büyükelçisi Satterfield, Ayasofya'nın ardından Rüstempaşa Camii'ni gezdi
ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD İstanbul Başkonsolosu Daira Darnell, Ayasofya Camii'nin ardından Rüstempaşa Camii'ni ziyaret etti.
29.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:05
ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD İstanbul Başkonsolosu Daira Darnell, Ayasofya Camii'nin ardından Rüstempaşa Camii'ni ziyaret etti.
- İstanbul
Satterfield ve Daira Darnell, Ayasofya Camii'ni ziyaret ettikten sonra Eminönü'nde bulunan Rüstempaşa Camii'ne geçti. Büyükelçi ve Başkonsolos burada yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra ayrıldı. Heyet camiden ayrıldıktan sonra bir süre Eminönü'nde yürüdü. Büyükelçi Satterfield'in kızının elini tuttuğu görüldü.
- İstanbul
Kaynak: DHA