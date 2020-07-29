ABD BÜYÜKELÇİSİ SATTERFİELD AYASOFYA CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Ayasofya Camii'ni ziyaret ettiABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ve beraberindeki heyet saat 15.00 sıralarından Ayasofya Camii'ne geldi.

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Ayasofya Camii'ni ziyaret ettiABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ve beraberindeki heyet saat 15.00 sıralarından Ayasofya Camii'ne geldi. Cami içerisine giren Satterfield ve beraberindekilere, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti. Satterfield 1 saatlik ziyaretinin ardından camiden ayrıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA