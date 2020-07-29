ABD Büyükelçisi Satterfield Ayasofya Camii'ni ziyaret etti
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ABD Büyükelçisi Satterfield Ayasofya Camii'ni ziyaret etti

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Ayasofya Camii'ni ziyaret ettiABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ve beraberindeki heyet saat 15.00 sıralarından Ayasofya Camii'ne geldi.

ABD Büyükelçisi Satterfield Ayasofya Camii'ni ziyaret etti
29.07.2020 16:54 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:01

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti

ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ve beraberindeki heyet saat 15.00 sıralarından Ayasofya Camii'ne geldi. Cami içerisine giren Satterfield ve beraberindekilere, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti. Satterfield 1 saatlik ziyaretinin ardından camiden ayrıldı. 

 


Kaynak: DHA

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