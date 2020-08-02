ABD Büyükelçisi Satterfield, ailesiyle Edirne'yi gezdi
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ABD Büyükelçisi Satterfield, ailesiyle Edirne'yi gezdi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, eşi ve kızıyla Edirne'ye gelerek, Selimiye Camii, Eski Camii ve 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi gibi tarihi yerleri gezdi.

ABD Büyükelçisi Satterfield, ailesiyle Edirne'yi gezdi
02.08.2020 14:48 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:53

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, eşi ve kızıyla Edirne'ye gelerek, Selimiye Camii, Eski Camii ve 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi gibi tarihi yerleri gezdi. Satterfield çiftine, Edirne'nin tarihi saray tatlıları ve kentin sembolü aynalı süpürge hediye edildi.

ABD Büyükelçisi David Satterfield, eşi Elizabeth Fritschle, kızı Mary Parker ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile geldiği Edirne'de tarihi ve turistik yerleri gezdi. Ziyaretine Selimiye Camii'nden başlayan Satterfield, hayran kaldığı cami hakkında yetkililerden bilgi alıp, fotoğraflar çekti. 

Ziyaretinde Büyükelçi Satterfield'e Edirne'nin yöresel simgeleri ve lezzetlerinden de hediye edildi. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Satterfield'e saray tatlıları, eşine de aynalı süpürge hediye etti.

ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield, Selimiye'nin ardından Eski Camii, Üç Şerefeli Camii, Edirne Büyük Sinagogu ve 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti. Satterfield, ailesiyle ziyaretin ardından kentten ayrıldı.


Kaynak: DHA

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