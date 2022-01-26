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ABD Büyükelçisi Flake'ten Erdoğan'a güven mektubu

ABD Büyükelçisi Flake'ten Erdoğan'a güven mektubu

ABD Büyükelçisi Flake'ten Erdoğan'a güven mektubuCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'in güven mektubunu kabul etti.

ABD Büyükelçisi Flake'ten Erdoğan'a güven mektubu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'in güven mektubunu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisi Flake'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Büyükelçi Flake, görüşmede Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Büyükelçi Flake'in ailesi ve büyükelçilik çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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