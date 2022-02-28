Son dakika haber | ABD Büyükelçisi Flake: "Ne harika insanlar ne harika bir dava" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | ABD Büyükelçisi Flake: "Ne harika insanlar ne harika bir dava"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | ABD Büyükelçisi Flake:

Son dakika haberi: Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD Büyükelçiliği çalışanlarının Ukrayna'ya yardımda bulunduğu belirterek, "Ne harika insanlar ne harika dava" ifadelerine yer verdi.

ANKARA (İHA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD Büyükelçiliği çalışanlarının Ukrayna'ya yardımda bulunduğu belirterek, "Ne harika insanlar ne harika dava" ifadelerine yer verdi.

ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından Büyükelçi Flake'nin açıklamalarına yer verildi. Flake, "Bugün ABD Büyükelçiliğimizin harika çalışanları, Ukrayna halkı için, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ne temel ihtiyaçlardan oluşan arabalar dolusu bağışı teslim etmek üzere uzun bir sıraya giren Türk vatandaşlarına katıldı. Ne harika insanlar. Ne harika bir dava" açıklamasında bulundu.

(Mevlüt İşli/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Ankara, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title