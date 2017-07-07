ABD Büyükelçisi Baas: "Öncelik Deaş'ın Yok Edilmesi, Öncelik Rakka Olmalı"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Afrin operasyonuyla ilgili, "Öncelik DEAŞ'ın yok edilmesi ve son kalesi Rakka olmalı" dedi.



ABD Büyükelçisi Bass, Afrin operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm aktörler DEAŞ'la mücadeleye odaklanmalı. Öncelik DEAŞ'ın yok edilmesi ve son kalesi Rakka olmalı" dedi. - ANKARA