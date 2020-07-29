ABD Büyükelçisi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield da ziyaret etti. Büyükçekçinin ziyareti sırasında içeriye vatandaşlar alınmadı. Bir süre içeride kalan Büyükelçi Satterfield, cami hakkında bilgi aldı. Büyükelçi daha sonra beraberindeki heyetle birlikte camiden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA