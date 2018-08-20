ABD Büyükelçiliğine Yapılan Saldırıya Dair Çavuşoğlu: Provokatif Saldırıyı Kınıyoruz
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ABD Büyükelçiliğine Yapılan Saldırıya Dair Çavuşoğlu: Provokatif Saldırıyı Kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşloğlu ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyla ilgili ''Provokatif saldırıyı kınıyoruz.'' dedi.

ABD Büyükelçiliğine Yapılan Saldırıya Dair Çavuşoğlu: Provokatif Saldırıyı Kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yapılan saldırıyla ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı. Çavuşoğlu,''Provokatif saldırıyı kınıyoruz.'' diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

''SALDIRIYI KINIYORUZ, OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ''

''ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yapılan provokatif saldırıyı kınıyoruz. Olayın en kısa sürede aydınlantılıp faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takipçisiyiz.''

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