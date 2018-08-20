ABD Büyükelçiliğine Yapılan Saldırıya Dair Çavuşoğlu: Provokatif Saldırıyı Kınıyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşloğlu ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyla ilgili ''Provokatif saldırıyı kınıyoruz.'' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yapılan saldırıyla ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı. Çavuşoğlu,''Provokatif saldırıyı kınıyoruz.'' diye konuştu.
Çavuşoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
''SALDIRIYI KINIYORUZ, OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ''
''ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yapılan provokatif saldırıyı kınıyoruz. Olayın en kısa sürede aydınlantılıp faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takipçisiyiz.''