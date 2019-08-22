ABD büyükelçiliğinden terör saldırısına kınama

ABD büyükelçiliğinden terör saldırısına kınama

Ankara ABD Büyükelçiliği Şırnak'taki terör saldırısı sonrasında twitter hesabı üzerinden olayı kınayan paylaşımda bulundu.

22.08.2019 14:48
ABD büyükelçiliğinden terör saldırısına kınama

Ankara ABD Büyükelçiliği Şırnak'taki terör saldırısı sonrasında twitter hesabı üzerinden olayı kınayan paylaşımda bulundu. Twitter paylaşımında, "Şırnak'taki terörle mücadele operasyonunda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta; terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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