ABD Büyükelçiliğinden "PKK'nın kilit isimleri için ödül" paylaşımı
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ABD Büyükelçiliğinden "PKK'nın kilit isimleri için ödül" paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
ABD Büyükelçiliğinden 'PKK'nın kilit isimleri için ödül' paylaşımı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından PKK'nın kilit isimleri Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verileceğini hatırlatan bir paylaşım yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından PKK'nın kilit isimleri Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verileceğini hatırlatan bir paylaşım yaptı.

ABD Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hatırlatma: PKK'nın kilit isimleri Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verilecektir. Bilgi sağlayan kişilerin kimliği tamamen gizli tutulacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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