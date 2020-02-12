ABD Büyükelçiliğinden İdlib paylaşımı: "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız"
Haberler » Güncel » ABD Büyükelçiliğinden İdlib paylaşımı: "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" - Haber

ABD Büyükelçiliğinden İdlib paylaşımı: "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan olaylara ilişkin video paylaşımında bulundu.

12.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:50
ABD Büyükelçiliğinden İdlib paylaşımı:

ABD'nin Büyükelçiliği sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye'nin kentinde yaşanan olaylara ilişkin paylaşımında bulundu. Videoda "NATO müttefikimiz 'nin yanındayız" mesajı verildi.

ABD Ankara Büyükelçiliği, "Eye On Idlıb" yani "Gözler İdlib'in Üzerinde" başlıklı videosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Videolu mesajda "Suriye'de barışın tesis edilmesi ve sivilleri hedef alan Esed rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleşmesine karşı çıkmak için ABD'nin elindeki tüm gücü kullanacağı" belirtildi. Ayrıca videoda "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" deenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler