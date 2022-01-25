ABD Büyükelçiliğinden Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısına kınama

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan bölgesine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Cazan bölgesine düzenlenen ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan saldırının kınandığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın güvenliğinin desteklendiği belirtilen açıklamada Husiler, sivillere yönelik saldırılarını durdurmaya ve Yemen krizine çözüm bulunması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen diplomatik sürece dahil olmaya çağrıldı.

Açıklamada ayrıca, Yemen halkının istikrarlı ve barışçıl bir geleceği hak ettiği ifade edildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma sözcüsü Muhammed el-Hamadi, dün yaptığı açıklamada, Husilerin balistik füzeyle Cazan bölgesine düzenlediği saldırıda ülkede ikamet eden bir Sudanlı ve bir Bangladeşlinin hafif yaralandığını söylemişti.

Arap koalisyon güçlerinin açıklamasında ise Husilerin Suudi Arabistan'ın Zahran ile Asir kentlerini de hedef aldığı ve bu bölgeye gönderilen balistik füzelerin imha edildiği belirtilmişti.

Husiler dün BAE'ye de iki balistik füzeyle saldırı düzenlemiş ancak bunlar, hava savunma sistemince etkisiz hale getirilmişti.