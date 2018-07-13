ABD Büyükelçiliği: "Türk ve Amerikalı Yetkililer Adli ve Hukuki Meselelerde Önemli Görüşmelerde...

ABD Büyükelçiliği, Türk ve Amerikalı yetkililerin bir araya gelerek adli ve hukuki meselelerde görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Adli ve diğer konulardaki ortak çalışma grubu, 13 Temmuz 2018 tarihinde Ankara'da toplanmıştır. İlgili bakanlıklardan Türk ve Amerikalı yetkililer bir araya gelerek her iki taraf için de önemli olan adli ve hukuki meselelerde önemli görüşmelerde bulunmuşlardır. Her iki tarafta bu konularda sürekli ilerleme kaydetmeyi beklemektedir" denildi. - ANKARA