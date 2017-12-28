ABD Büyükelçiliği, "Türk Hükümeti, Yerel Çalışanlarımızın Resmi Görevleri Yerine Getirdikleri İçin...

IHAAW170822-SIY/28-12-2017



- ABD Büyükelçiliği, "Türk hükümeti, yerel çalışanlarımızın resmi görevleri yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağına dair üst düzey güvenceye bağlı kalmıştır" açıklamasını yaptı. 28.12.2017 17: 08: 22 TSI

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